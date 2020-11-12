Москва, 12 ноября. Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова заразилась коронавирусом нового типа.

Как пишет Telegram-канал Mash, артистка находится сейчас дома на карантине. Врачи будут отслеживать ее состояние.

В какой форме протекает болезнь поп-исполнительницы, пока не ясно. Сама артистка еще не подтвердила сообщение о выявленном у нее коронавирусе.

Пандемия COVID-19 охватила практически все страны мира. Число заболевших растет ежедневно. Во всем мире зарегистрировано более 52 млн случаев, почти 34 млн пациентов смогли победить опасную болезнь.

Коронавирус не обошел стороной и Россию — выявлено 1,8 млн заболевших, из них 1,3 млн выздоровели. Среди зараженных были звезды российского шоу-бизнеса и спорта. В частности, инфекцию перенесли журналистка Ксения Собчак, актриса Кристина Асмус, режиссер Александр Молочников.