Пресс-секретарь Зеленского могла заразить его коронавирусом

Киев, 12 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус через неделю после заражения его пресс-секретаря Юлия Мендель.

Глава Незалежной сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. За неделю до этого его пресс-секретарь инфекцию обнаружили у его пресс-секретаря. Владимир Зеленский мог заразиться от Юлии Мендель. О его заболевании узнали в начале недели. Глава офиса президента Андрей Ермак тоже получил положительный результат теста на коронавирус.

С начала пандемии коронавируса инфекцией заразились 75 украинских депутатов. Положительные тесты сдали несколько министров и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

На Украине решили ввести так называемый карантин выходного дня, который продлится до 29 ноября включительно, передал RT.