Институт Пушкина определил главное слово 2020 года в РФ

Москва, 12 ноября. «Самоизоляция» стала главным словом 2020 года в России, поскольку тема пандемии сейчас лидирует с большим отрывом, оставляя позади все остальное.

Соответствующее исследование провел Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, сообщил доктор филологических наук, научный руководитель проекта «Слово года» Института Пушкина Михаил Осадчий. По его словам, эксперты отобрали самые обсуждаемые и значимые темы года, передает ТАСС.

Проанализировав тексты разных тематических блоков, эксперты отобрали ключевые слова, которые, с одной стороны, характеризуются частотой употребления, а с другой — смысловой емкостью и значимостью. Результаты анализа выявили несомненного лидера: слово «самоизоляция» продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз.

Самыми популярными также стали слова «голосование», «дистанцирование», «карантин», «ковид», «конституция», «коронавирус», «поправки», «удаленка». Осадчий отметил, что из данного анализа эксперты исключили слово «ковид», потому что его до недавнего времени не существовало и сравнивать было не с чем. Очень большой рост частотности — в девять раз — продемонстрировали слова «карантин», «коронавирус» и «удаленка».