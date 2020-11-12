Экс-депутат Рады предупредил Киев о последствиях в случае штурма Донбасса

Если нынешние киевские власти попытаются взять Донбасс штурмом, то миротворцы России могут оказаться на границе с Польшей. Таким мнением с ФАН поделился украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Полпред России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что украинская сторона должна была подготовить проект плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Вместо этого делегация Киева представила совершенно иной проект, который полностью противоречит Комплексу мер. Дипломат считает, что украинский документ направлен на ревизию «Минска-2».

«Предлагаемый украинский вариант на данном этапе может рассматриваться как шаг к полному отказу от Минских соглашений. Это только усугубляет ситуацию и может привести к очередному кризису в переговорах», — считает Грызлов.

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с бывшим народным избранником украинского парламента Алексеем Журавко, чтобы он пояснил, с чем связан демарш представителей Киева на переговорах в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Политик считает, что таким образом Украина хочет выслужиться перед США.

«Если говорить объективно и честно, то Украина уже давным-давно сорвала Минские соглашения. Киев всячески показывает, что ему этот процесс не интересен. Кроме того, украинские военные начали фактически ежедневно обстреливать Донбасс. Радикалам хочется выпустить пар. Обострение в Донбассе связано не только с внутриукраинскими проблемами, но и с выборами в США. Зеленский уже поздравил Байдена и хочет преподнести ему какие-то «подарочки». Поэтому сегодня киевские власти и начали показывать себя в качестве великих воинов, которые смогут силовым путем забрать ЛДНР», — заверил Журавко.

Политик добавил, что сегодня Киев рассматривает возможность для военного решения ситуации с Донецкой и Луганской народными республиками. Для этого Вооруженные силы Украины концентрируют военную технику вдоль линии соприкосновения.

«Некоторые украинские политики предлагают последовать примеру Азербайджана и пойти вперед. Нельзя исключать того, что киевские власти могут набраться храбрости и пойти на Донбасс. На линии соприкосновения ситуация продолжает накаляться: солдаты ВСУ стягивают технику и окапываются. Хотя Киев рассказывает о том, что он хочет мира для Донецка и Луганска. Все с точностью до наоборот», — рассказал украинский политик.

Журавко предупредил: военная авантюра киевских властей в Донбассе может обернуться для Украины большими проблемами. Кроме того, страна рискует потерять свою государственность.

«Украину, как оказалось, ничему не учит конфликт в Нагорном Карабахе. И если Киев только попытается решить вопрос Донбасса силовым путем, то российские миротворцы могут оказаться на границе с Венгрией и Польшей. Я думаю, что действия киевских властей закончатся большой бедой для Украины — потерей государственности. Они доиграются», — резюмировал политик.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов назвал главную причину распада Украины.