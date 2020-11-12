Политолог напомнил Зеленскому, что украинцы воевали не только в армии США

В годы Великой Отечественной войны большая часть этнических украинцев воевала именно в советской, а не в какой бы то ни было другой армии. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее Владимир Зеленский поздравил США с Днем ветеранов на своей официальной странице в Facebook. Чтобы подчеркнуть близость Киева к Вашингтону, президент Украины рассказал об «общих победах», которые одержали американцы и украинцы на полях Второй мировой войны. Он привел в пример морского пехотинца Майкла Стренка, участвовавшего в боях за японский остров Иводзиму, а также нескольких других американцев с украинскими корнями, удостоенных высшей военной награды США — Медали Почета.

«Украино-американские ветераны трепетно хранят украинскую культуру и боевой дух казачества. Слава Украине! Боже, благослови Америку!» — написал в Facebook Зеленский.

Узнав об этом посте, Корнилов посетовал на очередное проявление «исторической безграмотности» украинского президента.

«Это просто еще одна глупость, которую спичрайтеры Зеленского подсовывают ему с первых же дней его президентства, — заметил политолог. — Помните, как он на День незалежности в прошлом году вдруг заявил, что украинские казаки освобождали от нацистов Дюнкерк? А я вот помню. И подобные опусы с ним случаются постоянно».

По словам эксперта, про американских солдат украинского происхождения президент упоминал уже неоднократно — и даже «не нашел ничего лучше, чтобы сказать об этом на 9 Мая».

«Разумеется, потомки эмигрантов из Украины воевали в армии США, чего уж греха таить! — произнес собеседник ФАН. — Более того: этнический украинец встречал на Эльбе советских воинов, среди которых, прошу заметить, было куда больше его братьев по крови, чем в американских корпусах, при которых они состояли! Вот об этом Зеленский почему-то не упомянул: по всей видимости, он сейчас озабочен проблемой выискивания украинских корней в армиях чужих стран».

Корнилов призвал президента не забывать, что львиная доля предков тех людей, которые сейчас являются гражданами Украины — в том числе и самого Зеленского — воевала именно в советской, а не в американской или какой бы то ни было другой армии.