Стюардесса показала гимнастический трюк и стала популярной в Сети

Москва, 12 ноября. Неизвестная стюардесса показала чудеса акробатики на видео и прославилась в Сети. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте, освещающем жизнь бортпроводников.

В опубликованном видео женщина опирается руками на два кресла, затем встает вверх ногами и закрывает сразу две багажные полки.

Большая часть комментаторов одобрила необычный трюк в самолете и похвалила девушку за хорошую спортивную подготовку. На момент написания новости ролик набрал почти 6 тысяч лайков и почти 200 комментариев.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», ранее бывшая стюардесса рассказала об опасности пользования бортовыми наушниками в самолете. По ее мнению, от них можно заразиться ушными заболеваниями.