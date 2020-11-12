Жуткое ДТП с участием «Приоры» и фуры попало на видео

Тверь, 12 ноября. Фура Scania и Lada Priora столкнулись на трассе М-10 в Тверской области. От легковушки осталась просто груда металла.

Видео с места событий опубликовали в соцсетях автомобилисты, ставшие очевидцами трагедии.

По данным местных СМИ, «Приорой» управлял 22-летний мужчина. Он выскочил на встречку, совершая обгон, и лоб в лоб столкнулся с фурой, за рулем которой был 62-летний водитель. В результате молодой человек погиб на месте происшествия.

Неделей ранее телеканал 360 сообщал о смертельной аварии с участием двух грузовиков в Тульской области. ДТП произошло на трассе рядом с поселком Велье-Никольское. Оба водителя погибли.