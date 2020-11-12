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Почти половина мужчин в России готова брать декретный отпуск

Почти половина мужчин в России готова брать декретный отпуск

Москва, 12 ноября. Почти половина российских мужчин готова брать отпуск по уходу за ребенком вместо женщины на три года.

Опрос провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Готовность взять декретный отпуск выразили 40% респондентов. Однозначно готовы к декрету 27% российских мужчин. Допускают такой вариант 12% опрошенных.

Отказались от возможности уйти в декрет на три года 35% мужчин. Еще 26% сообщили, что мало вероятно согласны оставить работу ради выхода в декретный отпуск. Сервис провел опрос с участием 1000 респондентов.

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