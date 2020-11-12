Кравчук предложил провести обмен пленными с Донбассом до конца года

Киев, 11 ноября. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о необходимости провести взаимный обмен удерживаемыми лицами до конца года. Его слова передает пресс-служба делегации в Telegram-канале.

«Глава украинской делегации призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили план действий по Донбассу, который предложил Леонид Кравчук. Киев поддержал инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы.

В заявлении пресс-службы также говорится, что представители ОБСЕ поддержали предложение украинской делегации создать на КПВВ «зеленые коридоры» для малоподвижных граждан.

Напомним, новый план по Донбассу был разработан федеральным органами власти Украины и предусматривает полное завершение боевых действий и демилитаризацию Донбасса до конца 2020 года, а также проведение там местных выборов под патронатом Украины до 31 марта 2021 года.

Некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о своей независимости в 2014 году — после госпереворота на Украине — и заявили о создании ДНР и ЛНР. Киев ввел на территорию Донбасса свои войска в рамках так называемой «антитеррористической операции». Ополченцы оттеснили украинских бойцов. Военный конфликт в Донбассе продолжается по сей день. Для урегулировании ситуации были приняты Минские соглашения, но украинская сторона их регулярно нарушает.