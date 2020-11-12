Лера Кудрявцева потеряла еще одного друга после смерти Колтового

Москва, 12 ноября. Телеведущая Лера Кудрявцева потеряла еще одного друга после гибели своего коллеги по шоу «Звезды сошлись» Александра Колтового.

Вечером 11 ноября в Москве прошло вручение премии First Ladies Awards Russia'20. Лера Кудрявцева стала ведущей мероприятия. Награду в номинации «Голос мира» получила певица Анжелика Агурбаш, передает Пятый канал.

Когда исполнительница появилась на сцене, ведущая не смогла сдержать слез. Кудрявцева призналась, что не может без боли смотреть на происходящее в Армении и Азербайджане. По словам звезды, многие воспринимают эти события как личную трагедию.

«Недавно мой очень хороший друг, который жил в Испании и просто поехал в Армению на день рождения к своему товарищу... погиб», — рассказала телеведущая.

Кудрявцева не стала раскрывать подробности смерти близкого человека. Ведущая пожелала, чтобы войны во всем мире завершились как можно быстрее, пишет KP.RU.

Александр Колтовой разбился на легкомоторном самолете 7 ноября. Кудрявцева рассказала, что ее коллега очень любил летать и часто звал ее с собой в небо.