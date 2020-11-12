Правительство РФ поручило регионам создать резерв коек для больных COVID-19

Москва, 12 ноября. Правительство РФ поручило главам регионов до 16 ноября создать резервные койки для больных коронавирусной инфекцией.

А тех, кто лечится амбулаторно, необходимо обеспечить лекарствами. Соответствующие поручения опубликованы на сайте правительства. Также губернаторы обязаны взять под личный контроль вопрос обеспечения медицинских организаций, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, необходимыми медикаментами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики COVID-19.

Отмечается, что отчет по указанным вопросам должен быть предоставлен в Минздрав РФ до 16 ноября 2020 года, а после этого — еженедельно. Ранее глава кабинета министров Михаил Мишустин поручил до конца недели создать в России горячую линию, которая позволит оперативно решать вопросы обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями.