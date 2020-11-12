Боярский объяснил, почему Светлакову и Галустяну не стоит сниматься в кино

Москва, 12 ноября. Популярный российский актер Михаил Боярский раскритиковал юмористов Сергея Светлакова, Гарика Харламова и Михаила Галустяна за роли в кино.

Народный артист признался, что ему нравится юмор участников Comedy Club и «Уральских пельменей». По его словам, он в восторге от персонажа Харламова Эдуарда Сурового.

«Это замечательное хулиганство. Это высокий уровень юмора. На грани, порой, но это смешно. Этим владеет Галустян, этим владеет Светлаков. Есть такие орлы. В этом смысле замечательные и «Уральские пельмени», — написал 70-летний актер в своем Instagram.

При этом, когда юмористы снимаются в серьезном кино, то терпят неудачу. По его мнению, режиссеры просто не имели права использовать их в других амплуа.

«Это не их работа. Не получается сыграть характер», — добавил Боярский.

Михаил Боярский сейчас редко снимается в кино, но продолжает работать в родном театре в Петербурге. Также артист старается больше времени проводить с семьей, передает Teleprogramma.