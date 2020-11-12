Военный эксперт объяснил, чем закончится отказ Киева от Минских соглашений

Киев, 12 ноября. Военный эксперт Олег Стариков объяснил, чем закончится отказ Украины от Минских соглашений.

По словам аналитика, власти Украины не торопятся выполнять положения документа, а хотят их пересмотра. Фактически же президент Украины Владимир Зеленский хочет заморозить конфликт в Донбассе и передать территории России, чем все и завершится. Стариков также напомнил, что в конце 2019 года на саммите в Париже Зеленский пролонгировал Минские соглашения.

«К большому сожалению, украинская власть и президент Зеленский ведут все к тому, чтобы этот конфликт заморозить и чтобы территории навсегда вошли в РФ, а не вернулись в Украину», — заявил Стариков.

Как считает эксперт, фактически капитуляцию по Донбассу подписал еще бывший президент Украины Петр Порошенко.