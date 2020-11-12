Американский эксперт удивился необычной «биографии» российского Як-130

Вашингтон, 12 ноября. Як-130 привлек внимание американского военного эксперта Марка Эпископоса, который опубликовал статью о российском учебно-боевом самолете.

Американский эксперт отметил, что «биография» российского Як-130 весьма занимательна: концепт был разработан в 1993 году, однако проект пришлось приостановить из-за нехватки финансирования после распада СССР. Пришлось разработчикам обращаться к иностранным инвесторам, вскоре была заключена сделка с итальянским авиастроителем Aermacchi, передает «НьюИнформ».

Первый полет самолет Як-130Д совершил в 1996 году. Несколько лет спустя из-за административных разногласий Яковлев и Aermacchi прекратили сотрудничество. Доработанный Як-130 поступил в серийное производство и стал новым учебным самолетом российских ВВС.

Як-130 - двухместный легкий учебно-тренировочный самолет со стандартной конструкцией стреловидного крыла и легкой конструкцией из сплава. Самолет имеет высокую скороподъемность и открывает возможность взлета в неоптимальных условиях. По сути, это универсальный штурмовик, который способен выполнять ударные задачи и базироваться на авианосцах.

Как сообщал "Царьград", в октябре последний полет совершил легендарный самолет Ту-154, исчерпав свой запас летной годности.