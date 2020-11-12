Драма Кончаловского о расстреле в Новочеркасске выходит в российский прокат

Москва, 12 ноября. Кинокартина «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского выходит в российский прокат.

Впервые драму показали в сентябре на Венецианском кинофестивале. Черно-белый фильм Кончаловского получил специальный приз жюри. По словам режиссера, лучшей реакцией на его работу стало молчание зрителей после показа.

Новая кинокартина Кончаловского рассказывает о событиях, произошедших в Новочеркасске летом 1962 года, где рабочие и другие горожане устроили забастовку в ответ на повышение цен. Главную роль в фильме исполнила супруга режиссера — Юлия Высоцкая. Она сыграла партийного работника и убежденную коммунистку Людмилу, ставшую свидетельницей расстрела участников демонстрации. По сюжету, во время этих событий пропадает дочь Людмилы, и женщина пытается ее найти.

Премьера фильма недавно прошла в Москве. Мероприятие посетили многие звезды, например, актер Александр Домогаров.