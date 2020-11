Кто такая Камала Харрис и станет ли она следующим президентом США

Президентские выборы в Соединенных Штатах подошли к концу. Несмотря на продолжающийся процесс по подсчету голосов, средства массовой информации уже сообщили о победе Джозефа Байдена. Сам демократ уже неоднократно называл себя «избранным президентом», а также начал получать первые поздравления от лидеров других иностранных государств. И хотя Байден набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы, это еще не означает, что в скором времени он сможет занять кресло в Белом доме. Срок вступления нового президента в должность еще не наступил, а инаугурация может быть отложена, а то и вовсе отменена, если Дональду Трампу удастся оспорить результаты выборов в суде.

Демократы, тем не менее, уверены в одержанной победе и надеются на соблюдение всех правил и процедур. Согласно конституции США, новый президентский срок начинается 20 января после инаугурации президента и вице-президента, которые приносят присягу на Капитолийском холме в Вашингтоне в присутствии председателя Верховного суда. Исключение из правил может быть сделано только в случае, если действующий президент умрет, подаст в отставку или будет отстранен от должности. Тогда к присяге будет немедленно приведен вице-президент.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» выясняла, кто такая Камала Харрис и каковы ее шансы стать первой женщиной на посту президента Соединенных Штатов.

Кто такая Камала Харрис?

Избранный вице-президент США родилась 20 октября 1964 года в Окленде, штат Калифорния. Ее родители были иммигрантами — мать приехала в Соединенные Штаты из Индии, а отец из Ямайки. Когда Камале исполнилось пять лет, отец ушел из семьи, поэтому ее матери, Шьямале Гопалан Харрис, пришлось совмещать воспитание дочери с работой в медицинской сфере и активистской деятельностью.

В 1986 году Камала окончила Говардский университет в Вашингтоне, имевший репутацию «черного Гарварда», где изучала политологию и экономику. В ходе обучения она заинтересовалась политическим активизмом: протестовала против режима апартеида в Южно-Африканской Республике, а также принимала участие в забастовке, требуя отмены решения об исключении из университета редактора местной студенческой газеты.

Позднее Харрис приняла решение получить юридическое образование, получив степень доктора права в Калифорнийском университете. Здесь начались ее первые успехи в карьере — в 1990 году ее одобрили на должность помощника прокурора округа Аламида, штат Калифорния.

В 2003 году Камала была избрана окружным прокурором Сан-Франциско. Этот период в ее профессиональной деятельности вызывает у многих сторонников Демократической партии сомнения насчет правильности выбора Джозефа Байдена. Год, в который ненависть американского общества к полиции находится на рекордном уровне, породил в сети мем «Камала — коп», содержащий отсылку к ее послужному списку и 13-летней карьере в правоохранительных органах. Либерально настроенная часть американской общественности и представители прессы рассуждали на тему, является ли она достаточно «прогрессивным» кандидатом на пост вице-президента страны — и не напрасно. На должности окружного прокурора Сан-Франциско Харрис повысила общее количество приговоров за уголовные преступления с 52% в 2003 году до 67% в 2006 году, достигнув самого высокого показателя за десятилетие. Более того, разработанное ей строгое законодательство в отношении прогулов привело к тому, что родителей школьников, отсутствующих на уроках без уважительной причины, привлекали к уголовной ответственности.

Kamala Harris is a cop.#KamalaTheCop https://t.co/q2SteO7bC6 — Black Socialists in America (@BlackSocialists) March 10, 2018

Со стороны средств массовой информации Камала привлекла к себе внимание в 2004 году, когда отказалась требовать смертной казни для Дэвида Хилла, обвиняемого в убийстве полицейского Айзека Эспинозы. Сенаторы в Конгрессе США от Калифорнии осудили ее решение, а мэр Окленда Джерри Браун даже инициировал расследование в отношении Харрис по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Тем не менее, нарушений в действиях окружного прокурора выявлено не было.

Пресса не зря обвиняет Камалу в непоследовательности: долгое время она не могла определиться, чьи интересы будет представлять в своей будущей политической деятельности — левые или умеренные. Поэтому после того как федеральный судья Калифорнии в 2014 году признал смертную казнь в штате неконституционной, Харрис обжаловала это решение.

Kamala Harris will appeal death penalty ruling http://t.co/2G16sUgXBD pic.twitter.com/VmCeOEzLce — Capitol Alert (@CapitolAlert) August 21, 2014

В 2016 году Камала победила на выборах в Сенат Соединенных Штатов, где после трех лет работы получила репутацию самого либерального сенатора и завоевала популярность у прогрессивной общественности своими резкими вопросами кандидатам, предложенным Дональдом Трампом на различные должности. Кроме того, она снискала одобрение со стороны американского общества за поддержку законопроекта об обеспечении семей рабочих дополнительным доходом в шесть тысяч долларов в год.

В ходе президентской гонки Харрис опиралась, в первую очередь, на штаты с большим расовым разнообразием, в частности, Калифорнию и Южную Каролину. Дональд Трамп, комментируя 13 августа на брифинге в Белом доме новость о выдвижении Харрис, охарактеризовал ее крайне отрицательно, заявив, что Камала борется за увеличение налогов, сокращение военных расходов и выступает против добычи сланцевой нефти.

Камала Харрис — символ «новой Америки»

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда вызвала огромную волну общественного возмущения в Соединенных Штатах, вылившегося в беспорядки, погромы и грабежи на улицах. В течение года протесты, проходившие под лозунгом Black Lives Matter (BLM) (Черные жизни имеют значение), распространились по всей территории США.

По оценкам специалистов, в июне-августе 2020 года в них участвовало от 15 до 26 миллионов американцев.

Действующие в стране различные политические силы не могли не использовать особенности сложившейся обстановки в свою пользу. Администрация президента Дональда Трампа была раскритикована за жесткую риторику по отношению к митингующим и агрессивный, милитаризованный ответ на протесты. Джозеф Байден, напротив, поддержал BLM, а выбор Камалы Харрис в качестве своей соратницы на фоне борьбы за расовую справедливость позволил ему заработать дополнительные политические очки.

Black lives matter. No president should be afraid to say it. pic.twitter.com/636AQZ04lW — Joe Biden (@JoeBiden) October 27, 2020

В 2016 году демократы, заручившись поддержкой прогрессивной части американского общества, уже пытались совершить своеобразную маленькую революцию в США, выдвинув в качестве кандидата на пост президента женщину — Хиллари Клинтон. Как оказалось, одобрения такому решению не хватило, поэтому в 2020 году Демократическая партия, по всей видимости, решила действовать поэтапно, позволив Харрис выдвинуться на пост вице-президента.

Назначение Камалы Харрис — важное достижение феминистского и антирасистского движений, своеобразный символ «новой Америки». Общество требует социальной справедливости, равноправия и защиты — черная женщина, дочь иммигрантов, известная своей борьбой с дискриминацией, идеально для этого подходит. Это первая немаловажная предпосылка к избранию в 2024 году Харрис на пост президента Соединенных Штатов.

Будущий президент?

Другая важная предпосылка исходит из простого и общеизвестного факта — Джозефу Байдену в ноябре исполняется 78 лет. Вполне вероятно, что, даже получив президентские полномочия, он сложит их с себя после окончания первого четырехлетнего срока, а вице-президент обретет преимущественные права на его политическое наследие или, возможно, будет его полноправной заменой. Вопрос о том, что произойдет, если президент умрет, стали обсуждать после того, как Дональд Трамп заразился COVID-19.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Независимо от того, кто избран президентом, в случае его смерти полномочия передаются вице-президенту. Если обратиться к истории, можно обнаружить, что такой исход событий не так уж маловероятен: 14 американских вице-президентов успешно стали лидерами США, при этом пятеро из них были избраны, восемь вступили в эту должность из-за смерти президента и всего лишь один в результате отставки Ричарда Никсона в 1974 году.

Именно поэтому все осознают, что даже если Байдену не удастся занять кресло в Белом доме, через четыре года Харрис вновь попытается это сделать, более того, с внутрипартийной позиции силы. Камала, как и Байден, будет делать ставку на тот же электорат. За нее, скорее всего, отдадут свой голос женщины, которые составляют 54% всех американских избирателей и голосуют активнее мужчин. При этом с каждым годом прекрасный пол все больше поддерживает Демократическую партию: по данным социологических центров, разрыв в 1994 году составлял 48% к 42%, а к 2017 году вырос до 56% к 37%.

Kamala Harris just made history by becoming the first female Vice President of the United States!

She has always been a trailblazer, as the first black attorney general in California and first woman of south asian heritage elected to the US Senate.

An inspiration for all women! pic.twitter.com/Yg9iIg7geu — Girls International Development Network (@GirlsIDNetwork) November 7, 2020

Тем не менее, 2024 год еще не близок. На данный момент для Камалы Харрис, как и для всех демократов, важно только одно — прийти к власти, победив Дональда Трампа и юридически доказав легитимность состоявшегося голосования. Поэтому если до января 2021 года ей действительно удастся стать вице-президентом, это, несомненно, повысит шансы на то, что однажды она может занять Белый дом и возглавить Демократическую партию на следующих президентских выборах.