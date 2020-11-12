В современном мире перевод на ту или иную банковскую карту или счет уже ни для кого, пожалуй, не представляет трудностей, являясь делом отлаженным и привычным. Однако даже при всей внимательности и ответственном подходе к подобным финансовым операциям никто из нас не застрахован от ошибки: достаточно неправильно указать всего лишь один символ — и ваш перевод поступит на чужую карту. Что можно предпринять, чтобы деньги вернулись если не к вам, то, по крайней мере, к владельцу карты, которому они были предназначены? И что делать, если денежные средства были переведены вполне осознанно, однако впоследствии выяснилось, что вы имели дело с мошенниками? Вместе с экспертом ФАН — адвокатом Екатериной Антоновой (https://www.instagram.com/advokat_antonova_krd/) — разбираем, как вести себя в подобных ситуациях.

Имеет ли смысл просить владельца карты о возврате случайно переведенных ему денежных средств?

Попробовать договориться по-человечески с тем, кому выпало счастье в виде внезапно свалившейся на карту «материальной помощи», — это, пожалуй, первое, что приходит в голову тому, кто обнаружил ошибку и впервые задается вопросом, как вернуть деньги, переведенные не туда. Можно поступить следующим образом: отправить на ту же карту (счет или номер мобильного телефона), к примеру, 1 рубль, а в комментариях к переводу коротко пояснить, что вы перепутали номер счета, а также указать ваш номер телефона, с тем чтобы держатель карты мог вам перезвонить. Чаще всего именно так люди и поступают, ведь нормальному, адекватному гражданину чужого добра, как говорится, не требуется, поэтому, примерив вашу ситуацию на себя, он, вероятнее всего, объявится и вернет перевод.

Что делать, если при обращении к владельцу карты вы не получили ответа?

Как вернуть деньги, переведенные на карту Сбербанка или какого-либо другого банка, в случае, если получатель все же оказался нечестным — не вернул денежный перевод и даже не перезвонил? В такой ситуации нужно немедленно лично обратиться в ближайшее отделение банка, клиентом которого вы являетесь, и написать заявление. Это действие, кстати, можно предпринимать одновременно с попыткой договориться с абонентом напрямую.

«Даже если человек перевел деньги не туда, то сразу же они возвращены обратно не будут. Вначале банк направит официальное уведомление на имя гражданина, которому ошибочно был совершен денежный перевод. В нем будет содержаться просьба вернуть деньги законному владельцу. Личные данные этого гражданина банк вам не предоставит, так как это является банковской тайной», — уточняет Екатерина Антонова.

Заявление придется составить в двух экземплярах: первый из них с отметкой банка будет передан вам, а второй останется в банке. Обязательно убедитесь в том, что в заявлении отражена дата его принятия, а также стоит подпись сотрудника банка. Затем представитель банка должен связаться с владельцем счета, на который поступили ваши денежные средства, и сообщить ему о том, что перевод был сделан ошибочно. Копию заявления храните как зеницу ока — на случай, если получатель ваших денег окажется в корне недобросовестным.

В каких случаях стоит обращаться в полицию?

Следует помнить, что даже банковский сотрудник не вправе заставить получателя вернуть вам денежные средства, если вы обнаружили, что перевели их мошенникам. Он может лишь попросить получателя об этом. Как же все-таки вернуть деньги, переведенные на карту, если в банке вам сообщили, что владелец счета найден, но денежные средства к вам так и не пришли? По закону подобные ситуации регулирует статья 1102 ГК РФ «Обязанность возвратить неосновательное обогащение». Либо в некоторых случаях — статья о мошенничестве. Поэтому для того, чтобы отстоять свои права, смело обращайтесь в полицию, и вот здесь вам как раз и пригодится копия заявления, написанного в банке.

Далее мы снова имеем два варианта развития событий, разъясняет эксперт. В первом из них полиция выдает вам отказ в возбуждении уголовного дела. Официальное уведомление об отказе вы получите по почте по месту фактического проживания (либо месту обращения в полицию).

Второй вариант — возбуждение уголовного дела. На практике это происходит весьма редко и, как правило, при особых обстоятельствах — к примеру, при наличии нескольких потерпевших. Или же в случае, если человеку, фигурирующему в вашем заявлении, уже не раз по ошибке переводили денежные средства и он никогда их не возвращал. В данном случае действия получателя могут быть расценены как мошеннические.

Можно ли вернуть переведенные деньги, если не помогла и полиция?

Возбуждение уголовного дела является основанием для обращения в суд. Впрочем, даже если получен отказ, то вы также вправе обратиться за помощью к Фемиде.

«Если все вышеперечисленные действия не принесли результата и гражданин игнорирует возврат денежных средств, то можно обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. В такой ситуации копия заявления из банка, а также копия отказа из полиции в открытии уголовного дела вам также понадобятся. Кроме того, можно получить из банка официальное подтверждение денежного перевода и прикрепить его к материалам дела», — говорит Екатерина Антонова.

Нелишним также может стать составление претензии. Ее следует направить на почтовый адрес неплательщика в виде письма с уведомлением о вручении. Когда вас обоих пригласят на допрос, велика вероятность, что недобросовестный получатель вернет вам деньги уже на данном этапе, ведь процедура эта не из приятных. Если же договориться не удалось и теперь, то придется, как говорится, «идти до конца» — подавать иск и дожидаться судебного заседания.

Важно знать, что через суд также можно взыскать с неплательщика проценты за пользование не принадлежащими ему денежными средствами и сумму государственной пошлины за подачу заявления и даже получить компенсацию затрат на юриста и моральный ущерб.

Как быть, если деньги по ошибке перевели вам и просят их вернуть?

«Если незнакомое лицо перевело вам денежные средства случайно, незамедлительно переводите их обратно, — говорит Екатерина Антонова. — Ведь статья о необоснованном обогащении может быть применена к любому гражданину, а значит, и против вас тоже может быть составлен судебный иск с требованием не только выплатить всю сумму сполна, но и компенсировать потерпевшему моральный ущерб и финансовые затраты на юридическое сопровождение».

Иногда владельцы карт получают сообщения с просьбами вернуть ошибочно переведенные деньги по такому-то номеру карты или мобильного телефона, в то время как никаких денежных средств на их карту не поступало.

«При подозрении на мошеннические действия ни в коем случае не совершайте никаких денежных переводов, — предупреждает Екатерина Антонова. — И конечно же, никому не говорите трехзначный код, указанный на обратной стороне карты. Даже сотрудники банка не имеют права запрашивать такую информацию по телефону. В любом ином случае нужно немедленно звонить на горячую линию банка и блокировать карту. Это можно сделать по телефону».

Как обезопасить себя от совершения ошибочных переводов денежных средств?

И напоследок несколько советов для тех, кто устал по несколько раз перепроверять цифры банковских счетов или карт в ходе финансовых операций. Во-первых, для оптимизации денежных переводов можно создавать специальные шаблоны в мобильном банке. Кроме того, можно воспользоваться текстовым редактором, сохраняя в нем номера часто используемых счетов, а потом копируя и вставляя их в нужной графе при переводе. И конечно же, можно легко и безопасно переводить денежные средства, пользуясь списком контактов в вашем мобильном телефоне.