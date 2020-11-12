Сердце выскакивает из груди, земля уходит из-под ног, дыхание замирает — так описывают панические атаки люди, их переживавшие. При этом понять, что происходит, человеку очень сложно. Симптомы панической атаки по ощущениям схожи с резким повышением артериального давления или проблемами с сердцем. Помочь в этой ситуации может только специалист: если с проблемой не бороться, ее последствия будут лишь усугубляться.

Почему возникают приступы? Как они проявляются? Как понять, что у тебя паническая атака? И главное, как помочь себе или близкому человеку? Эти вопросы журналист ФАН задал врачу-психотерапевту Клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Ирине Лопатченко.

Паническая атака — страх или психическое расстройство

В психиатрии паническим расстройством называют эпизодические приступы тревоги, которая достигает уровня паники. Возникают они непредсказуемо, без связи с определенной ситуацией. И могут повторяться через разные промежутки времени: через несколько дней или месяцев. Предугадать, когда случится очередной приступ, невозможно.

По-научному приступы панической атаки именуют эпизодической пароксизмальной тревогой. По статистике, их диагностируют у 5% населения планеты. Зачастую симптоматика проявляется у людей молодого возраста — от 20 до 30 лет. Панические атаки у женщин происходят чаще, чем у мужчин.

«Особенность панической атаки в том, что она возникает без связи с угрозой для жизни или здоровья человека, — комментирует врач-психотерапевт Ирина Лопатченко. — Этим она отличается от паники — одной из форм поведения толпы, когда людей захлестывает волна испуга или ужаса. И после этого люди могут не помнить пережитые события и не осознавать, что они делали. При паническом расстройстве очередной приступ происходит спонтанно, без внешних причин, а между эпизодами наблюдаются спокойные периоды без тревог».

Как правило, люди, которые сталкиваются с этой проблемой, не спешат обращаться к врачам. Или обращаются, но не к тем специалистам, к которым нужно. Дело в том, что признаки панической атаки сложно правильно интерпретировать самостоятельно.

Человек осознаёт, что с ним что-то не так, но, если подозревает расстройство на психическом уровне, чаще всего старается его подавить. В России не принято «на всякий случай» и без значимого повода обращаться к психиатрам. Считается, что окружающие неправильно поймут, близкие примут за «сумасшедшего», а репутация серьезно пострадает. Но попытки оставить проблему без внимания только усугубляют ее.

Если приступы повторяются, происходят чаще, человек начинает бояться, переживать или напряженно ждать их очередного проявления: избегает мест, где его настигла атака, старается меньше контактировать с другими людьми, чтоб не попасть в неприятную ситуацию. В результате резко ограничивается круг общения, человек замыкается в себе, меняет образ жизни, отдаляется от родных, друзей и коллег. Это может приводить к еще большим психологическим проблемам, когда панические атаки сменяются депрессией. Или на их фоне развивается генерализованное тревожное расстройство, когда ощущение тревоги не исчезает вовсе.

Как проявляются панические атаки

«Приступы всегда сопровождаются вегетативными симптомами, — уточняет врач-психотерапевт Ирина Лопатченко. — Возникает потливость ладоней и стоп, краснеют лицо и шея. Человеку становится трудно вдохнуть или выдохнуть. Если в этот момент измерить артериальное давление, оно окажется повышенным. Пульс будет учащенным — до 90–100 ударов в минуту. Могут возникать болевые ощущения, причем в различных зонах: головная боль, боль в груди — все это соответствует признакам панических атак у мужчин и женщин».

Но эти признаки, как уже отмечалось выше, могут возникать и на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, что серьезно осложняет диагностику болезни, если человек обращается не к профильному специалисту — психотерапевту, — а идет на прием к участковому врачу. В этом случае терапевт назначает стандартное обследование, но, как правило, не находит отклонений или диагностирует вегетососудистую дистонию, гипертонию. Стандартное лечение сердечно-сосудистых заболеваний не приносит облегчения больному и никак не помогает в борьбе с эпизодической пароксизмальной тревогой. Поэтому так важно знать вторичные симптомы панической атаки, которые всегда наблюдаются во время приступов или между ними.

Страх смерти. Человек боится погибнуть, говорит об этом при отсутствии какой-либо угрозы с внешней стороны.

Человек боится погибнуть, говорит об этом при отсутствии какой-либо угрозы с внешней стороны. Утрата самоконтроля. Поведение резко меняется, человек может становиться слишком активным и агрессивным или, наоборот, подавленным, слезливым.

Поведение резко меняется, человек может становиться слишком активным и агрессивным или, наоборот, подавленным, слезливым. Ощущение сумасшествия. Из-за непонимания происходящего, периодического ощущения выраженной тревоги, страха или тоски человек может считать, что сходит с ума. Это снижает самооценку, заставляет воспринимать себя больным, «ненормальным».

Из-за непонимания происходящего, периодического ощущения выраженной тревоги, страха или тоски человек может считать, что сходит с ума. Это снижает самооценку, заставляет воспринимать себя больным, «ненормальным». Избегание определенных ситуаций. Как правило, это места, при посещении которых случился приступ. Или люди, во время общения с которыми это произошло. Но на развитие очередной атаки ситуативность не влияет.

Как правило, это места, при посещении которых случился приступ. Или люди, во время общения с которыми это произошло. Но на развитие очередной атаки ситуативность не влияет. Страх одиночества. Как правило, человек боится остаться один в людном месте, считая себя беспомощным и беззащитным, и постоянно ожидает нового приступа.

«Часто на фоне эпизодической пароксизмальной тревоги возникает страх перед приемом таблеток, — отмечает Ирина Лопатченко. — У больного формируется стойкое ощущение, что фармакологическая терапия может навредить. Из-за этого при лечении панических атак иногда с психотерапевтической целью приходится назначать препараты в небольших дозировках, не оказывающих полного лечебного эффекта, — субтерапевтических дозах. Таким способом врач снимает тревогу перед лечением».

Почему возникает и сколько длится паническая атака

Причины панических атак до конца не выяснены. Они могут развиваться на фоне некоторых заболеваний, например вегетососудистой дистонии или гормональных нарушений в организме. Спусковым крючком к первому приступу может послужить сильный стресс или эмоциональная встряска, а также неконтролируемый прием стимулирующих средств — кофеина, алкоголя, лекарственных препаратов.

Приступы могут возникать как спонтанно, так и в ответ на определенную ситуацию. Например, при сильных переживаниях из-за конфликта, перед контрольной работой или экзаменом, перед посещением стоматолога. Возможны панические атаки после алкоголя или приема наркотиков, которые служат «активаторами» нервной системы.

Продолжительность приступа невозможно спрогнозировать. Он может длиться от нескольких минут до нескольких часов, а возникать с любой периодичностью. Частые атаки значительно снижают качество жизни человека и требуют квалифицированной помощи. Ошибочно считать, что эпизодическая тревога неизлечима или служит признаком сумасшествия. При своевременной помощи врача-психотерапевта она поддается коррекции. И чем раньше будет оказана помощь, тем быстрее и с меньшими «потерями» человек избавится от проблемы. В противном случае неизбежны ухудшение психологического состояния и развитие других расстройств.

Как быстро снять паническую атаку

Человеку, который страдает эпизодическими приступами, важно понимать, что делать при панической атаке. При возникновении первых признаков можно не допустить криз, если действовать правильно.

1. Дыхание. Развитию атаки всегда сопутствуют вегетативные симптомы, которые становятся ответом организма на резкий выброс гормона адреналина. Кроме внешних признаков, характерные процессы происходят и внутри организма, в частности, в дыхательной системе. Возникают гипервентиляция легких и нарушение газового баланса в крови, из-за чего становится трудно дышать, возникает боль в груди. В первые секунды важно нормализовать газовый баланс, а для этого организму нужен не кислород, а углекислый газ, концентрация которого в крови в этот момент резко снижается.

Чтобы избавиться от панических атак самостоятельно, врачи советуют применять технику дыхания в бумажный пакет. Носите его с собой и при необходимости используйте следующим образом: раскройте пакет и приложите к лицу. Медленно вдыхайте носом и выдыхайте ртом. Если пакета нет, плотно сложите ладони вместе и закройте нос и рот, как будто хотите их согреть. Дышите так же, медленно и непрерывно.

Полезной в этот момент будет и техника диафрагмального дыхания, которая помогает нормализовать сердечный ритм и снизить артериальное давление. При дыхании диафрагмой задействуются мышцы живота и нижняя часть грудной клетки, тогда как верхняя остается практически неподвижной. Чтобы дышать правильно, положите одну руку на живот, а другую — на грудь. Вдыхая, вы должны «надувать» живот, при этом рука, лежащая на нем, будет подниматься, а на выдохе — опускаться. Рука на грудной клетке должна оставаться неподвижной. Дышать нужно медленно, вдыхая через нос и выдыхая через рот. Делать это можно в любом комфортном положении, как стоя и сидя, так и лежа, что поможет при панической атаке во время сна ночью или в общественном месте.

2. Переключение. Чтобы не дать себе запаниковать, важно почувствовать, что вы крепко стоите на ногах или опираетесь на какую-либо поверхность. Если стоите, потопайте ногами или постарайтесь надавить стопами на землю. Если сидите, плотно упритесь в сиденье или покачайтесь в разные стороны. В этот момент нужно сфокусировать свое внимание на точках опоры, которые помогут не «провалиться» в тревожность.

В качестве «переключателя» можно использовать любые предметы. Например, брелок ключей или резинку на запястье. Прикоснитесь к «переключателю», зафиксируйте свои тактильные ощущения, повторите несколько раз, чтобы отвлечься на этот предмет. Можно перенести фокус внимания на то, что вас окружает. Не просто рассматривайте объекты, а проговаривайте все, что видите, про себя:

я вижу большое дерево рядом с магазином;

на вывеске написано «Продукты»;

у девушки черная сумка и красный шарф;

в автобус зашли пять человек;

мужчина выгуливает собаку…

Фиксируйте и проговаривайте происходящее вокруг, пока приступ не отступит.

3. Позитивные установки. Так как один из главных страхов, который возникает на фоне психической атаки, — это страх смерти и неминуемой катастрофы, нужно убедить себя в обратном. Говорите вслух. Проговаривайте, что все в порядке, ничего плохого не происходит, со мной все хорошо, это скоро пройдет.

4. Формула «СТОП-Кран». Эта техника объединяет перечисленные способы нормализации состояния в одно эффективное «упражнение». Выполняйте действия последовательно.

С — четко скажите себе «Стоп!», не вдумываясь в смысл происходящего.

Т — сместите фокус внимания на тело: потопайте ногами, ощутите твердую поверхность, на которой вы стоите или сидите.

О — переключите внимание на обзор происходящего вокруг: называйте предметы вокруг вас, за окном, на улице; проговаривайте то, что видите.

П — включите позитивные установки. Успокойте себя, скажите, что все хорошо, ничего плохого не случится и это скоро пройдет.

Кран — вернитесь к раннему действию, то есть той работе или деятельности, которой вы были заняты до этого.

Если помощь при панической атаке нужна близкому человеку, успокойте его своим ровным, уверенным голосом. Говорите с ним, убеждайте, что все в порядке. Объясните, как нужно правильно дышать. Помогите перенести фокус внимания на окружающие предметы.

Как лечить панические атаки

Эпизодическая пароксизмальная тревога может коснуться каждого человека. И в этом случае нельзя надеяться на свои силы или пытаться лечить ее в домашних условиях. Важно оказание полноценной, своевременной психотерапевтической помощи. Чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем быстрее врач поможет избавиться от панических атак.

Для лечения применяются лекарственные препараты и психотерапевтические техники. Эффект достигается при комплексе подобранных специалистом средств, а также при терапии сопутствующих заболеваний, если они дали толчок к развитию панического расстройства. Следует понимать, что этот диагноз не приговор, не индивидуальная психологическая особенность и тем более не сумасшествие. Паническое расстройство хорошо поддается лечению, а для этого нужно как можно скорее обратиться к врачу-психотерапевту.