Блогер Диденко сообщила, что врачи подозревают у нее онкологию

Москва, 12 ноября. Аптечный блогер-фармацевт Екатерина Диденко в очередной раз шокировала общественность, сообщив о возможной беременности и онкологическом заболевании. Деталями совей личной жизни блогер активно делится с подписчиками у себя в профиле в социальной сети Instagram.

О Диденко узнала широкая общественность после трагедии, случившейся на ее дне рождении. Во время праздника в бассейне с сухим льдом погиб ее муж и двое друзей. После этого девушка начала еще активнее вести свои страницы в соцсетях. Многие звезды и блогеры упрекнули ее в том, что та хотела заработать на трагедии.

Недавно Екатерина Диденко сообщила, что беременна от нового избранника. Она рассказала, что пошла к гинекологу на УЗИ, однако ее якобы запугали и даже сообщили о подозрениях о возможном онкологическим заболевании. Об этом «аптечный ревизорро» подробно рассказала в stories.

«Я не беременна. Просто за эти три дня я уже так свыклась с этой мыслью и, действительно, считала, что у нас скоро будет малыш. На приеме у гинеколога меня очень запугали, говорили о возможной онкологии», — сказала она.

Судя по всему, врач увидел, что в организме Диденко есть какое-то новообразование, поэтому стоит прибегнуть к хирургическому вмешательству. Но девушка заявила, что идти на поводу у специалистов не будет, и лишь после обращения к «лучшим гинекологам Москвы» примет решение о проведении операции.

В начале сентября Екатерина Диденко рассказала о своем неудачном романе, который закрутился спустя пару месяцев после смерти мужа.