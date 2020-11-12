Новую санитарную бронемашину для ВМФ и ВДВ разработают в России к 2023 году

Москва, 12 ноября. Бронированную медицинскую машину для ВДВ и ВМФ разработают в России в ближайшем будущем.

На сайте госзакупок говорится, что Минобороны РФ выделит на разработку новой спецтехники более 160 миллионов рублей. Отмечается, что опытно-конструкторская работа должна быть завершена к ноябрю 2023 года.

Напомним, что на сегодняшний день российская армия для сбора и вывоза с поля боя раненых использует санитарные автомобили семейства «Линза». Эта спецтехника была разработана на базе «КамАЗ-Тайфун».

Бронеавтомобиль защищен от всех видов стрелкового оружия, а также способен выдержать взрыв до восьми килограмм в тротиловом эквиваленте.

Стоит отметить, что доля современного вооружения в российской армии на сегодняшний день превышает 70%. При этом в 2013 году данный показатель составлял всего 16%, передает «Царьград».