Националисты толкают Зеленского к блицкригу в Донбассе по примеру Карабаха

Соглашение между Арменией, Азербайджаном и Россией об урегулировании в Нагорном Карабахе взбудоражило Украину. Местные укропатриоты новь заговорили о «силовом решении конфликта в Донбассе, для которого нужно только дождаться удобного момента», передает корреспондент ФАН из Киева.

Напомним, 10 ноября было подписано соглашение об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе между Москвой, Баку и Ереваном. На Украине пристально присматриваются к тому, что происходит в этом спорном регионе. Местные эксперты сравнивают ситуацию с «замороженным конфликтом» в Донбассе и призывают власть сделать из нее свои выводы.

Украинские национал-патриоты отреагировали на азербайджанский блицкриг в Карабахе с огромным энтузиазмом — не скрывая своего желания провернуть такую же успешную операцию и в Донбассе, отбросив «минский процесс». Националисты предлагают атаковать Донбасс дронами и другой новейшей техникой, которую поставляют Украине американцы, турки и израильтяне.

Грохот барабанов войны в украинском информполе настолько силен, что не может не доноситься до Банковой. Ведь «минский процесс» — последнее, за что еще держится президент страны Владимир Зеленский. За полтора года у власти он отрекся от почти всех своих предвыборных обещаний и тезисов, изменил политику так, что стал «двойником» предшественника Петра Порошенко. И только в направлении мира он еще хоть как-то двигается — правда, все чаще заявляя, что мира «на условиях России» не будет. А теперь Киев уже открыто намерен пересмотреть пункты соглашений «Минска-2».

Поэтому политологи на Украине все чаще задаются вопросом — как скоро Зеленского уговорят перейти от «плохого мира» к «хорошей освободительной войне»? По мнению инсайдеров, это зависит от окружения президента, поскольку сам Зеленский, как показала практика, зависим от окружения. Впрочем, пока что украинских политиков удерживают от того, чтобы последовать карабахскому примеру как минимум три фактора.

Первый — это отсутствие денег, поскольку военная операция — дело дорогое. Второй — отсутствие старшего партнера, готового вписаться за Украину в случае ее нападения на Донбасс. США полностью погрязли в поствыборных разборках, а Европа мигом отвернется от Украины в случае малейшего отступления от «Минска-2». Наконец, третий фактор — цена попытки блицкрига может оказаться непомерной для Украины, которая в этом случае почти гарантированно потеряет еще несколько регионов.

Глава Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что карабахское соглашение — «не победа и не поражение ни для одной из сторон».

«Удивительно, но сбитый Азербайджаном российский вертолет стал поводом для мира, а не для войны. От соглашения все стороны получат определенную выгоду, — сообщил политолог. — Армения в ситуации проигрыша в войне сохраняет Карабах, хоть и сильно территориально усеченный. Для Еревана это не капитуляция, но очень плохой мир. Карабахские армяне теперь получат на своих границах армию РФ, что повысит их защищенность и снизит вероятность эскалации конфликта в будущем. Азербайджан, выиграв войну, восстановил контроль над всеми азербайджанскими территориями вокруг НКР (так называемым «поясом безопасности») и частью территории Карабаха. А также получил транспортный доступ в Нахичевань и сухопутный коридор в Турцию».

Бортник считает, что Турция заявила о себе как о серьезном политическом и военном игроке на Кавказе, а также кратно усилила свое влияние в Азербайджане.

«Что касается России, то она также увеличила свое присутствие на Кавказе. Ее ослабшее после «армянского Майдана-2018» влияние в Армении вновь многократно возрастет. К тому же Москва фактически взяла под свой контроль значительную часть территории НКР. Кроме того, в ближайшие 10 дней весьма высока вероятность смены премьер-министра Армении в интересах РФ. Еще один позитивный момент для России — влияние Соединенных Штатов на Кавказе в последнее время снизилось до минимального уровня», — сообщил глава УИП.

При этом Бортник уверен — минский формат переговоров по урегулированию в Карабахе, под эгидой ОБСЕ и с участием США и Франции, доказал свою полную неэффективность и в скором будущем может быть свернут.

«Впрочем, на фоне заключенного перемирия осталось немало критических мест. Во-первых — конфликт нельзя считать завершенным и неконтролируемую им территорию Карабаха Азербайджан продолжает считать своей. Во-вторых — заявление лидеров трех стран имеет относительно низкую международно-правовую ценность. Для окончательного закрепления мира необходима резолюция Совбеза ООН, — перечисляет Бортник. — В-третьих — механизмы контроля над соблюдением соглашения хрупки и в любой момент могут быть сорваны одной из сторон. Наконец, еще один серьезный минус — произошла дальнейшая милитаризация Кавказского региона за счет привлечения инсургентов из Сирии, а также постепенного вовлечения в эту ситуацию Ирана».

Киевский публицист и блогер Игорь Лесев уверен — «азербайджанцы победили, потому что очень точно выбрали момент для нападения, а армяне пожинают плоды своего «майдана», который всегда ведет к потере территорий».

«На Украине принято считать, что русские по определению «топят» за Армению. Там и военная база, и православие, и ОДКБ, и Гарик Мартиросян с Маргаритой Симоньян. Да, Россия, действительно несет патронатную обузу над Арменией, — заявил аналитик. — Но у Азербайджана оказался в арсенале точный стратегический расчет, который и предопределил триумф Азербайджана. Для России Азербайджан оказался надежным торговым партнером. По итогам 2019-го — рекордный товарооборот между двумя странами превысивший три миллиарда долларов. При этом Баку гораздо больше покупал у Москвы, что последней особенно приятно. Включая и продукцию «оборонки», за которую азербайджанцы, в отличие от белорусов, киргизов и армян, платили реальными нефтедолларами».

На фоне окончания второй карабахской войны Лесев предложил украинским властям несколько готовых выводов.

«По итогам войны для Армении стало видно, что американцы в критической ситуации не помогут. И что «соросята» во власти, как алкоголик в семье, приносят только горе. Еще один вывод: хочешь победить врага — перемани его покровителя торговыми отношениями. Наконец, в Киеве должны понять — не надо дружить со всеми подряд против своего врага — это проституция. В итоге тебя никто не будет уважать, но все будут иметь», — заключил эксперт.

В целом, уверены киевские аналитики, окружение Зеленского, используя пример Карабаха, подталкивает его к новой войне в Донбассе. Но даже самые яростные ястребы признают: для этого Украине нужно заручиться внешней поддержкой. Так что, вполне возможно, помощников в новом «походе на восток» украинские политики будут искать уже не в Вашингтоне, а в Анкаре.