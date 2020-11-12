Сын покойной Легкоступовой требовал у нее деньги на наркотики и проституток

Москва, 12 ноября. Покойная певица Валентина Легкоступова при жизни жаловалась на сложные отношения с детьми, рассказала подруга артистки, клинический психолог Елена Перелыгина.

Незадолго до смерти исполнительница хита «Ягода-малина» вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова, однако дети певицы не приняли ее нового супруга. По словам Перелыгиной, Легкоступовой приходилось буквально разрываться между любимыми людьми.

Родные звезды считают, что Фирсов может быть причастен к ее смерти. На новые подозрения навел отъезд вдовца из страны. Психолог призналась, что тоже была негативно настроена к Фирсову, однако недавно женщина пообщалась с ним по телефону и кардинально поменяла свое отношение.

Вдовец Легкоступовой пояснил, что по работе уехал в Турцию — там сейчас проходит регата. Мужчина утверждает, что любимое дело помогает ему отвлечься от тяжелых мыслей о покойной супруге. Кроме того, Фирсов раскрыл Перелыгиной шокирующую правду об отношениях Легкоступовой с сыном Матвеем.

«Он говорит, что Валя вынуждена была оплачивать сыну «дурь» и проституток. Бедная!» — рассказала подруга исполнительницы «Собеседнику».

Перелыгина добавила, что вдовец хочет выполнить последнюю волю Легкоступовой и развеять ее прах на Тенерифе. Хотя со смерти певицы прошло уже почти три месяца, ее дети, по словам психолога, до сих пор не дают этого сделать.