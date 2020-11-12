Режиссер Дэвид Финчер подписал четырехлетний контракт с Netflix

Москва, 12 ноября. Американский режиссер Дэвид Финчер подписал контракт со стриминговой платформой Netflix. Соглашение рассчитано на четыре года.

Режиссер выпустит на сервисе черно-белый байопик о голливудском сценаристе Хермане Манкевиче «Манк». Последующие картины Финчера также будут выходить на Netflix, но о чем они будут, пока не известно.

Финчер, объясняя причину подписания со стриминговой платформой соглашения, заявил, что хочет работать, как Пикассо: пробовать разные формы повествования, искать новый киноязык, менять режим работы.

«У каждого автора свое количество произведений. И да, я считаю странным, что за свою 40-летнюю карьеру я снял всего 10 фильмов. Ладно, 11, но своими я считаю только 10. Пугающий факт», — сказал режиссер фильмов «Бойцовский клуб» и «Семь».

По словам режиссера, будущее проектов во многом зависит от того, как будет встречен «Манк».