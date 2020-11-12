Эпидемиолог рассказал, как обезопасить квартиру от COVID-19

Москва, 12 ноября. Проветривание квартиры два-три раза в день и чаще является эффективным методом профилактики коронавируса, рассказал эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Как пишет ТАСС, рабочие помещения посоветовали проветривать раз в два часа. Открывать окна стоит каждый раз после визита посетителей. Как отметил Лебедев, это один из самых простых способов профилактики не только коронавируса, но и гриппа и ОРВИ.

Эксперт рассказал, что в офисах и других замкнутых помещениях есть риск заразиться аэрозольным путем, то есть с помощью циркулирующих в воздухе вирусных частиц. Это необходимо учитывать при профилактики коронавируса.

Ранее были названы сроки восстановления организма после коронавируса. Эксперт считает, что для восстановления потребуется два-три месяца.