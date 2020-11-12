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Бизнесмена Дмитрия Босова могли довести до самоубийства

Бизнесмена Дмитрия Босова могли довести до самоубийства

Москва, 12 ноября. Следственный комитет не исключил, что бизнесмена Дмитрий Босова могли довести до самоубийства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным РБК, дело завели еще 6 августа, хотя старший сын миллиардера Артем Босов и вдова предпринимателя Катерина Босова обращались с заявлением в СК РФ в июне.

Босов был совладельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокугль», а также был основателем группы «Аллтек». Как отмечает «Царьград», незадолго до смерти у миллиардера был крупный конфликт с экс-партнером по бизнесу Александром Исаевым. Босов обвинил его в злоупотреблении полномочиями, хищениях и распространении недостоверной информации, после чего уволил с занимаемых должностей.

6 мая бизнесмен был найден мертвым в своем загородном доме в поселке Усово под Москвой, напоминает телеканал 360.

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