В Сети отреагировали на заявление Зеленского о совместных с США победах

Москва, 12 ноября. Слова президента Украины Владимира Зеленского о «легендарных украино-американских воинах» вызвали хохот у русскоязычных пользователей сети Интернет. Об этом пишет «Царьград».

Ранее Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и рассказал об общих «американских героях» с украинскими корнями. Он даже вспомнил об американском сержанте Майкле Стренке, который во Второй мировой войне участвовал в установке флага США в битве за остров Иводзима. Зеленский уверяет, что Стренке был украинцем.

«Слава Украине! Боже, благослови Америку», — сказал Владимир Зеленский в финале своей речи.

Русские не смогли сдержаться и высмеяли заявление украинского президента.

«Предки этих героев даже не знали, что они украинцы!» — написал Андрей Головин. «Когда этот бред закончится? Где США и где Украина? Какие стратегические партнеры?» — с недоумением поинтересовался пользователь Сети под ником Profin Profin. «Муха на роге быка: «Мы пашем», — с иронией отметил Иван Иванов.

Напомним, израильский военно-политический эксперт Яков Кедми объяснил, к чему приведет возможная попытка со стороны Киева «повторить карабахский сценарий» в Донбассе.