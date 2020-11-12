Доисторический город возрастом 6000 лет найден на дне Черного моря

София, 12 ноября. Подводные археологи обнаружили на дне Черного моря около устья реки Ропотамо в юго-восточной Болгарии древний город, возраст которого составляет шесть тысяч лет.

Затопленное доисторическое поселение говорит о том, что раньше уровень воды был значительно ниже. Археолог Калин Дмитров отмечает, что в те времена, когда в древнем городе еще жили люди, уровень моря был на пять метров ниже, чем сейчас. Об открытии рассказал Archaeology in Bulgaria.

«В этом году мы обнаружили материалы медного века в поселении, которое на момент своего существования полностью находилось на суше», — сказал Димитров.

Исследователи изучили находку и пришли к выводу, что поселение было образовано в медном веке. Его следы уже находили в 1970-х годах, однако тогда изучить поселение не удалось, поскольку оно скрывалось за толстым слоем ила. По словам археологов, данный город просуществовал достаточно долгое время, первые жители здесь начали строить дома в эпоху энеолита, а в «железном» веке там находился морской порт.