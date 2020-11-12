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Доисторический город возрастом 6000 лет найден на дне Черного моря

Доисторический город возрастом 6000 лет найден на дне Черного моря

София, 12 ноября. Подводные археологи обнаружили на дне Черного моря около устья реки Ропотамо в юго-восточной Болгарии древний город, возраст которого составляет шесть тысяч лет.

Затопленное доисторическое поселение говорит о том, что раньше уровень воды был значительно ниже. Археолог Калин Дмитров отмечает, что в те времена, когда в древнем городе еще жили люди, уровень моря был на пять метров ниже, чем сейчас. Об открытии рассказал Archaeology in Bulgaria.

«В этом году мы обнаружили материалы медного века в поселении, которое на момент своего существования полностью находилось на суше», — сказал Димитров.

Исследователи изучили находку и пришли к выводу, что поселение было образовано в медном веке. Его следы уже находили в 1970-х годах, однако тогда изучить поселение не удалось, поскольку оно скрывалось за толстым слоем ила. По словам археологов, данный город просуществовал достаточно долгое время, первые жители здесь начали строить дома в эпоху энеолита, а в «железном» веке там находился морской порт.

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