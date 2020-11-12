Магнитогорского следователя заподозрили в краже фисташек и пива

Магнитогорск, 12 ноября. Сотрудника СК, подозреваемого в краже продуктов и алкоголя из магазина, временно отстранили от исполнения служебных обязанностей, передает телеканал «360».

Министерство внутренних дел организовало проверку в отношении сотрудника Следственного комитета из Магнитогорска. По данным СМИ, правоохранителя подозревают в краже продуктов и алкоголя из «Пятерочки».

Сотрудники ведомства, организовавшие проверку, считают, что подозреваемый полицейский воровал товары с помощью кассы самообслуживания. Таким образом страж порядка выносил из маркета фисташки и пиво.

Общая сумма ущерба от действий следователя составила более 40 тысяч рублей. Если вина сотрудника СК будет доказана, то ему грозит уголовное преследование.