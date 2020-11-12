В Татарстане умер участник Парада Победы 1945 года Борис Кузнецов

Казань, 12 ноября. Герой Советского Союза, участник исторического Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве Борис Кузнецов умер на 95-м году жизни.

Ветеран Великой отечественной войны Борис Кузнецов умер в 94 года. Соболезнования по поводу кончины героя выразил глава республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов.

"Минниханов выразил глубокие слова соболезнования в связи с кончиной Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова", — сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

На войну Кузнецов отправился в мае 1943 года. Во врем Великой отечественной он был девять раз в тылу врага, добывая ценные сведения. В феврале 1944 году ему присвоили звание Героя Советского Союза, вручили орден Ленина и медаль "Золотая Звезда".