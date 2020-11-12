«Яндекс» назвал самые ожидаемые россиянами фильмы и сериалы

Москва, 12 ноября. «Яндекс», изучив поисковые запросы пользователей на тему кино, назвал самые ожидаемые в России фильмы и сериалы.

Интернет-пользователи больше всего ждут выхода новых сезонов сериалов «Сваты», «Ведьмак», «Острые козырьки», «Леди Баг и Супер-Кот», «Очень странные дела», «Элита», «Метод», «Бумажный дом», а также фильмов «Форсаж 9» и «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

Также поисковик назвал картины, которые обязательно должны понравиться россиянам. Среди них, в частности, «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», «Остров проклятых», «После. Глава 2», «Большой куш», «1+1», «Мстители: Война бесконечности».

За последний год пользователей больше всего интересовали фильмы о любви, подростках, зомби, космосе, эпидемии и Великой Отечественной войне. Чаще всего россияне искали картины с участием Антона Батырева, Станислава Бондаренко, Павла Прилучного. Среди фильмографий иностранных артистов были популярны ленты с Томом Харди, Леонардо Ди Каприо, Томом Крузом.

Россиян также интересовало, кто исполнил роли Гарри Поттера, Волан-де-Морта, Дамблдора, Высоцкого, Магомаева, Джокера, Харли Квинн, Пеннивайза, Тора и Таноса.