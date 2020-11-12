Маркетолог раскрыл уловки продавцов в период распродаж

Москва, 12 ноября. Российские магазины ждут взрывного роста числа покупателей в период распродаж. О хитростях торговых точек радио Sputnik рассказал маркетолог Сергей Сикирин.

Пандемия коронавирусной инфекции повлияет на объемы продаж. Многие россияне за время самоизоляции познакомились с онлайн-торговлей, поэтому этот сектор ждут колоссальные прибыли. В преддверии Нового года многие площадки введут скидочную систему, однако далеко не у всех эти скидки будут честными.

Многие магазины искусственно завышают цены за две недели до начала периода скидок, сообщил эксперт Сергей Сикирин. Подобные торговые точки в день распродаж, по сути, продают товар по прежней цене. Также нужно быть осторожным при покупке дорогостоящего товара онлайн. Если потребителю предлагают новый флагманский смартфон со скидкой, то это должно настораживать — обычно у магазином нет финансовой возможности снижать цену на такую позицию. Покупая онлайн всегда стоит узнать больше о магазине, в том числе изучить информацию о его юридическом статусе и адресе нахождения.