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Банки снова попросили сдвинуть сроки перехода на отечественное ПО

Банки снова попросили сдвинуть сроки перехода на отечественное ПО

Москва, 12 ноября. Российские банки просят ЦБ РФ перенести сроки полной замены ПО на отечественные аналоги. Организациям потребуется обновить 85% технологической базы.

Российские банки должны в ближайшее время полностью перейти на российское оборудование и программное обеспечение в рамках постановления об информационной инфраструктуре. Организации в течение нескольких лет обязуются завершить процесс импортозамещения наравне с государственными органами и другими операторами критически важного оборудования, сообщает РИА Новости.

Обновить потребуется до 85% всей IT-продукции. Изначально переход на преимущественно российское оборудование планировалось произвести в 2021 году, однако Минцифры РФ одобрило перенос сроков. Теперь Ассоциация банков России просит ЦБ дать еще шесть лет на реализацию проекта. Это обосновывается высокими расходами на переоборудование — замена большей части инфраструктуры может обойтись банкам в 700 млрд рублей.

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