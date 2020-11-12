Банки снова попросили сдвинуть сроки перехода на отечественное ПО

Москва, 12 ноября. Российские банки просят ЦБ РФ перенести сроки полной замены ПО на отечественные аналоги. Организациям потребуется обновить 85% технологической базы.

Российские банки должны в ближайшее время полностью перейти на российское оборудование и программное обеспечение в рамках постановления об информационной инфраструктуре. Организации в течение нескольких лет обязуются завершить процесс импортозамещения наравне с государственными органами и другими операторами критически важного оборудования, сообщает РИА Новости.

Обновить потребуется до 85% всей IT-продукции. Изначально переход на преимущественно российское оборудование планировалось произвести в 2021 году, однако Минцифры РФ одобрило перенос сроков. Теперь Ассоциация банков России просит ЦБ дать еще шесть лет на реализацию проекта. Это обосновывается высокими расходами на переоборудование — замена большей части инфраструктуры может обойтись банкам в 700 млрд рублей.