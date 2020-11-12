Москва, 12 ноября. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин впервые показал свою возлюбленную и рассказал о планах на свадьбу.

Как оказалось, уже два года Разин встречается с девушкой из Краматорска, которую зовут Ольга. Продюсер собирается в скором времени узаконить отношения со своей избранницей.

«Мы с Ольгой решил в следующем году сыграть свадьбу и хотим двоих детей», — написал Разин на своей странице в Instagram.

Продюсер сообщил, что торжество состоится в одном из городов, в котором пройдут гастроли «Дискотеки «Союз». Кроме того, счастливый жених планирует организовать большой свадебный тур по российским городам. Разин отметил, что хочет не просто жениться на Ольге — он намерен обвенчаться с возлюбленной.

Официально продюсер был женат четыре раза. Разин рассказал, что бывшие жены не против его новой свадьбы. Продюсер сообщил, что ему удается дружить со всеми экс-супругами. Разин пригласил всех поклонников на концерты «Ласкового мая», которые пройдут летом 2021 года в рамках свадебного тура.