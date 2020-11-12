Политолог Кедми объяснил, чем закончится для Украины «поход на Донбасс»

Москва, 12 ноября. Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми объяснил, к чему приведет возможная попытка со стороны Киева «повторить карабахский сценарий» в Донбассе. Об этом пишет «Политпазл».

Кедми рассказал, чем закончится «поход на Донбасс» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обострение ситуации в Нагорном Карабахе привело к тому, что на Украине начали звучать призывы местных радикалов повторить сценарий в Донбассе и нанести по этой территории окончательный удар.

Яков Кедми заявил, что нельзя проводить аналогию между Нагорным Карабахом и Донбассом. Как предупредил эксперт, если украинские военнослужащие попробуют сбить российское воздушное судно, то нужно будет ждать не ввода миротворцев, а куда более серьезных вещей. Украина получит моментальный и жесткий ответ от России сразу же после того, как официальный Киев решит провести полномасштабное наступление на Донбасс.

«Приведет к тем последствиям, о которых заявил президент России: существование украинского государства окажется под сомнением», — сказал Яков Кедми.

По его словам, не должно быть сомнений в том, что Украина в случае развития подобного сценария прекратит существовать.

Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов ранее заявил, что Киев пытается устроить «ревизию Минских соглашений», чтобы уйти от ответственности. По его словам, Украина планирует не прекращать, а расширять войну в Донбассе.

После государственного переворота на Украине, который произошел в 2014 году, некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев ввел на территорию Донбасса свои войска в рамках так называемой «антитеррористической операции».

Для урегулирования ситуации были приняты минские договоренности, но официальный Киев не выполняет пункты соглашения.