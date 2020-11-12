Регионы будут еженедельно докладывать о мерах по борьбе с COVID-19

Москва, 12 ноября. Роспотребнадзор будет еженедельно докладывать о мерах, которые принимаются в регионах для борьбы с пандемией коронавируса.

Регионы будут еженедельно получать рассылку по прогнозу заболеваемости коронавирусом нового типа, чтобы иметь возможность оценить достаток ресурсов для борьбы с пандемией. Поручение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава российского правительства поручил Роспотребнадзору приводить еженедельный отчет о мерах, которые принимаются в регионах для борьбы с коронавирусом нового типа. Первый доклад должен быть представлен до 18 ноября.