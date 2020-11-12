Пропавшего в Дудинке 9-летнего мальчика обнаружили живым

Красноярск, 12 ноября. Пропавшего на Таймыре девятилетнего школьника обнаружили живым. Ребенка передали родителям, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

С сообщением об исчезновении сына в полицию обратилась мать мальчика. По ее словам, он пропал в среду, 11 ноября. На поиски пропавшего школьника были ориентированы более 50 сотрудников правоохранительных органов, а также службы такси, медицинской помощи и волонтеры.

В итоге ребенок вернулся домой самостоятельно.

«С ним все в порядке. Где был, не говорит», — добавили в главке.

В настоящее время со школьником и его семьей работает инспектор по делам несовершеннолетних.