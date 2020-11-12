Додон заявил о готовности привиться российской вакциной от COVID-19

Кишинев, 12 ноября. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что готов привиться российской вакциной от коронавируса.

По словам молдавского лидера, Кишинев получит российский препарат во второй половине ноября. Всего в Молдавию должны поставить от 100 до 150 тысяч доз вакцины, передает RT. Додон отметил, что сначала вакцинацию пройдут те, кто работает на первой линии.

«Я готов привиться в числе первых, чтобы люди не боялись», — сообщил президент Молдавии в эфире телеканала REN Moldova.

Он добавил, что вакцинация должна быть бесплатной и добровольной. В числе первых прививку сделают врачам, учителям и работникам погранслужбы.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о запуске массового производства вакцины «Спутник V». По словам министра, препарат уже распространяют по регионам.