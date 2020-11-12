Эксперт рассказала, может ли рыбий жир защитить от коронавируса

Москва, 12 ноября. Рыбий жир не может служить абсолютной защитой от коронавируса, но способен укрепить иммунитет, заявила эксперт Роспотребнадзора Марина Вершинина.

«Недостаточно просто принимать рыбий жир. Результата можно ожидать только в комплексе с социальным дистанцированием, применением средств индивидуальной защиты, использованием антисептических средств, оздоровительными мероприятиями, вакцинопрофилактикой», — сообщила РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Вершинина назвала рыбий жир – природным источником жирорастворимых витаминов A и D и незаменимых жирных кислот. Они оказывают противовоспалительный эффект, благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ, повышают иммунную защиту.

Эксперт подчеркнула, что рыбий жир давно используют в качестве полезной добавки к пище, которая помогает улучшить состояние здоровья.

Ранее доктор и телеведущий Сергей Малоземов заявил, что осенняя вспышка заболеваемости коронавирусом может быть связана с дефицитом витамина D.