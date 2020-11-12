Михалков рассказал, на что готова была Гурченко ради хорошей роли

Москва, 12 ноября. Режиссер Никита Михалков рассказал, на что готова была пойти покойная актриса Людмила Гурченко ради хорошей роли.

Гурченко, став звездой советского и российского кинематографа, не жалела себя в работе и очень тщательно выбирала роли.

«Однажды на встрече со зрителями Никита Михалков сказал, что есть актрисы, которые семью, ребенка не променяют на хорошую роль, и, покосившись в мою сторону, сказал, что «она» за хорошую роль может поджечь свой дом, сама принесет керосин, – потом будет раскаяние, суд, но роль она сыграет», — рассказывала Людмила Марковна.

Сама она говорила, что была погружена в работу над ролью настолько сильно, что задыхалась «в роли до тех пор, пока не зашипит кислород правды и не забьется спокойно сердце», пишет Kp.ru.

Людмиле Марченко 12 ноября этого года могло исполниться 85 лет. Актриса скончалась весной 2011 года. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище, несмотря на то, что звезда сцена хотела покоиться рядом с родителями и единственным внуком на Ваганьковском кладбище.