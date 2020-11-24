Кедми: США наиболее близки к ситуации гражданской войны

Военно-политический эксперт Яков Кедми во время интервью рассказал о том, из-за чего на территории США может вспыхнуть гражданская война. Он считает, что причиной для столкновения станут многочисленные социальные проблемы.

Во время одного из интервью эксперт оценил способности обоих кандидатов на пост президента Соединенных Штатов. По мнению Кедми, действующий президент США Дональд Трамп продемонстрировал свое понимание развития страны. Несмотря на проигранные выборы, он показал, что видит дальнейшие действия в области государственного строительства и знает, как будут выстраиваться национальные приоритеты.

Что же касается Джо Байдена, то он не мог продемонстрировать свои способности. Политик скорее представляет собой партийного кандидата «старой закваски», подобного Хиллари Клинтон. И, вполне возможно, что этому «партийному кандидату» придется решать серьезные проблемы.

Будущее Соединенных Штатов Кедми видит достаточно мрачным. Эксперт считает, что из-за неустойчивости государственных систем и враждебности со стороны населения Америка на данный момент близка к новой гражданской войне, которая может вспыхнуть в любой момент.

«Криминальные проблемы и социальное неравенство, которое на данный момент в США в сто раз выше, чем тогда, когда в Америке произошла гражданская война», — объяснил эксперт.

Однако не стоит забывать, что все невзгоды, с которыми сейчас столкнулись США, не ослабляют влияние Вашингтона на другие страны. Недавно Кедми заявил, что Украина не против войти в состав США.