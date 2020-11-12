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Пермский педофил предстал перед судом за секс с 15-летней девушкой

Пермский педофил предстал перед судом за секс с 15-летней девушкой

Пермь, 12 ноября. Житель Пермского края предстал перед судом за секс с несовершеннолетней школьницей. Об этом сообщил СКР по региону.

По данным следователей, инцидент произошел в одном из сел Суксунского городского округа. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил половое сношение с 15-летней девушкой.

Известно, что он знал о том, что ей не исполнилось 18 лет. Сообщается, что он совершил свои действия без применения насилия и угроз.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ.

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