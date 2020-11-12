Арестованный в Берлине российский музыкант рассказал, как его допрашивали

Берлин, 12 ноября. Российский музыкант Денис Казначеев обратился в отделение Международного комитета защиты прав человека после ареста в Берлине по запросу США.

Россиянин отметил, что после задержания его отвезли в отделение полиции, где поставили перед непростым выбором.

«Там меня поставили перед выбором: либо я прямо сейчас иду без адвоката на допрос к американским агентам и после, возможно, возвращаюсь домой, либо остаюсь в отделении до ближайшего рабочего дня и жду первого доступного адвоката. Это была пятница, а ближайший понедельник был нерабочим», — цитирует Казначеева РИА Новости.

Мужчина согласился пойти на допрос, который продлился три часа. Россиянина допрашивали два американских и два немецких агента. Переводчица, по его словам, говорила на русском языке очень плохо. Суд, на котором Казначееву предъявили обвинение, музыкант назвал «пятиминутным». После него Казначеев провел под арестом месяц и 17 дней.

В ожидании решения вопроса об экстрадиции в США музыкант должен три раза в неделю отмечаться в полиции. Он не может покидать Берлин и нарушать условия освобождения под залог.

Полиция Берлина задержала уроженца Кемеровской области Казначеева 29 мая. Власти США подозревают россиянина в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов, ему грозит длительный тюремный срок.