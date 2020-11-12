В Перу назвали «невидимкой» украинский самолет Ан-178

Лима, 12 ноября. У России есть альтернатива украинскому самолету Ан-178, который в Лиме назвали «невидимкой», говорится в статье на сайте Федерации журналистов Перу.

Авторы напомнили, что договоренности на поставку украинского воздушного судна были сорваны из-за ряда нарушений в переговорном процессе. В частности, генерал Альфредо Вильдосо Рохас, присутствующий при подписании контракта, сейчас находится в тюрьме по коррупционному делу.

Также опасения у Перу возникают из-за того, что у Украины возникли сложности при покупке российских комплектующих, которые необходимы для производства самолета. При этом временем для замены и адаптации деталей на комплектующие западного или украинского производства у Киева нет.

Более того, у украинского лайнера нет соответствующей международной сертификации и данных для ее получения.

Авторы также указали, что власти Перу уже заплатили аванс в размере 30% от стоимости воздушного судна (это примерно 19,2 млн долларов), штрафные санкции за просрочку своевременной поставки составляют всего лишь пять тысяч долларов в месяц. Это, как считают журналист, «чудовищно низкий штраф» для подобной закупки.

В то же время у России, как указано в материале, есть модернизированные самолеты Ил-76. Также Москва разрабатывает средний транспортный самолет Ил-112. По мнению авторов публикации, эти российские лайнеры — альтернатива украинскому Ан-178.