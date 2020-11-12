Названы сроки полного восстановления после коронавируса

Москва, 12 ноября. Переболевшим COVID-19 потребуется два-три месяца для полного восстановления. Об этом заявил медицинский директор сервиса «Сбер Здоровье» Владислав Мохамед Али.

Больше всего в реабилитации нуждаются те, кто переболел коронавирусом нового типа в среднетяжелой и тяжелой формах, считает специалист. По его словам, если у человека есть хроническая болезнь легких или другие особенности организма, то восстановление может продлиться больше года.

Владислав Мохамед Али также дал рекомендации, как восстановить здоровье после инфекции. По его словам, в первую очередь нужно придерживаться рекомендаций лечащего врача. Кроме того, в процессе восстановления нужно вернуться к повседневной активности, однако это следует делать постепенно.

Специалист призвал наладить полноценный сон (не менее 7-8 часов), сбалансированно питаться и пить не менее двух литров жидкости в сутки, если у пациента нет сердечной или почечной недостаточности и гипертонии.

Кроме того, как считает Мохамед Али, стоит уделить внимание психологической реабилитации. Для этого можно обратиться за поддержкой к близким или профессиональной помощью психолога, пишет «Лента.ру».