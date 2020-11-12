Кейт Уинслет превзошла рекорд Тома Круза по времени нахождения под водой

Лондон, 12 ноября. Британская актриса Кейт Уинслет превзошла рекорд американского коллеги Тома Круза по проведенному под водой времени на съемочной площадке.

Во время съемок второй части фильма «Аватар» артистка сумела задержать под водой дыхание на семь минут 14 секунд, что больше рекорда Тома Круза на 74 секунды. Свой рекорд американец поставил работая над одной из сцен картины «Миссия невыполнима: Племя изгоев».

«Это было здорово, я очень горда собой, но вряд ли смогу повторить когда-нибудь еще раз. Чтобы показать такой результат, я интенсивно тренировалась в течение четырех недель», — рассказала артистка в интервью Etonline.

Уинслет заявила, что ей очень нравится иногда делать по работе неожиданные вещи.

«Нам, актерам, очень повезло, потому что часто бывает нужно учиться чему-то новому», — сообщила Уинслет, напомнив, что на съемках фильма «Аммонита» с Сиршой Ронан ей пришлось освоить профессию палеонтолога.

Ранее Кейт Уинслет назвала ошибкой работу с режиссерами Вуди Алленом и Романом Полански. Артистка отметила, что она должна подавать пример молодым женщинам. По ее словам, она несет ответственность за то, что сотрудничала с режиссерами, обвиненными в харассменте.

Уинслет подчеркнула, что считает невероятным то, что «эти люди пользовались таким большим уважением» и долго оставались на высоких постах в киноиндустрии.