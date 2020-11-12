Эпидемиолог заявил о росте уровня популяционного иммунитета к COVID-19

Москва, 12 ноября. Популяционный иммунитет к коронавирусу нового типа растет, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Прошло два из трех этапов программы Роспотребнадзора по оценке популяционного иммунитета к коронавирусу. Первый этап стартовал в июне, в нем приняли участие более 74 тысяч волонтеров из 26 регионов РФ. Во втором этапе, который был в сентябре-октябре, участвовали все 26 регионов. Третий этап намечен на конец ноября — начало декабря.

Эпидемиолог отметил, что в ходе первого этапа исследования уровень иммунитета был в диапазоне 4,3-50,2%, во втором этапе он увеличился до показателей 5,1–65,3%.

«При этом в 15 регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5—2 раза», — сказал академик РАН в беседе с РИА Новости.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего зараженных более 50 млн, из которых свыше 1,2 млн скончались.

В России коронавирусная инфекция выявлена в 1,8 млн случаев. При этом 1,3 млн пациентов смогли победить опасную инфекцию.