Звезда «Реальных пацанов» рассказала о необычном наставлении отца

Москва, 12 ноября. Звезда сериала «Реальные пацаны» Валентина Мазунина пришла в студию программы «Вечерний Ургант» и рассказала о выборе профессии.

У Валентины много запоминающих ролей, но открыл ее зрителю сериал «Реальные пацаны». Ургант поинтересовался у знаменитости, как она решила стать актрисой.

По словам Мазуниной, до 11 класса она никак не могла выбрать профессию. Она, будучи школьницей, вспомнила, что любит смотреть спектакли — она с матерью часто ездила из родного города Верещагино в Пермь на постановки — и решила поступать в театральное.

По словам актрисы, мать ее поддерживала и даже ездила с ней на вступительные испытания. Отец в свою очередь дал ей необычное «наставление».

«Главное, шпалы не таскай», — сказала 32-летняя артистка.

Сейчас у Валентины стартовал показ сериала «Иванько». Говоря о работе над проектом, она призналась, что у нее были некоторые сложности. Актрисе пришлось освоить восточные танцы, поскольку ее героиня их преподает. Мазунина призналась, что было очень трудно, поскольку нужно задействовать сразу и живот, и мышцы пресса.