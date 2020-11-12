В Госдуме предложили провести индексацию маткапитала на 20% в 2021 году

Москва, 12 ноября. Депутат Госдумы Евгений Федоров попросил Минтруд РФ оценить возможность внеочередной индексации маткапитала на 20% летом 2021 года.

«Предлагается проведение внеочередной индексации сумм средств материнского капитала с 1 июля 2021 года на 20%», — цитирует письмо на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова RT.

Парламентарий напомнил, что в период с января по июль этого года, по данным Счетной палаты, в России детей родилось почти на 50 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Федоров ссылается на мнения экспертов, утверждая, что существенной направленной на стимулирование рождаемости в России мерой поддержки могла бы стать индексация маткапитала.

Депутат попросил Котякова изложить свое мнение по этому предложению, исходя из возможностей российского бюджета.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов считает, что значительное повышение маткапитала будет логичным шагом. По его мнению, на ближайшие годы для России важнейшей задачей является снижение убыли населения и рост рождаемости. Эксперт напомнил, что пандемия оказала негативное влияние на доходы граждан и рынок труда, поэтому многие семьи могут перенести на неопределенный срок планы по рождению детей.

Ранее сообщалось, что следующем году материнский капитал повысят на 3,7%: Родители будут получать за первого ребенка 483 882 рубля и 639 432 рубля — за второго.