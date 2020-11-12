Королева требует наказать преступников, которые слили в Сеть видео с Дзюбой

Москва, 12 ноября. Певица Наташа Королева после скандала с футболистом Артемом Дзюбой требует искать виновных в сливе видео и акцентировать внимание, что компромат — краденный.

Знаменитость вступилась за нападающего петербургского футбольного клуба «Зенит», интимное видео с которым попало в Сеть. Королева, возмутившись скандалом вокруг спортсмена, призвала общество прекратить травить публичных людей, напомнив, что у каждого есть «скелет в шкафу».

На фоне скандала со звездой российского футбола Королева обратились к властям с просьбой ужесточить статью 23 Конституции России.

«Очень надеемся, что у органов власти хватит сил сдвинуть с мертвой точки решение этой проблемы и довести ее до конца, сделать 23 статью Конституции не декларативной, а действительно работающей! Тогда общими усилиями мы сможем остановить или хотя бы минимизировать этот информационный беспредел вторжения в нашу личную жизнь», — написала артистка в своем профиле в Instagram.

Звезда также подхватила слова журналистки Ксении Собчак, которая задалась вопросом: почему СМИ акцентируют на контент видео с Дзюбой, а не на то, что он украденный. По мнению Королевой, те, кто взломал телефон и распространил в Сети компрометирующий материал, — настоящие преступники, которые должны быть наказаны.

На днях в Сети появилось видео, на котором Артем Дзюба занимается самоудовлетворением. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса поддержали спортсмена, среди защитников были Филипп Киркоров, Юлия Пересильд, Варвара Шмыкова.