Зеленский поведал об общих с США украино-американских героях

Киев, 12 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Соединенные Штаты Америки с Днем ветеранов и рассказал об общих «американских героях» с украинскими корнями.

По словам Зеленского, в партнерстве со Штатами, которые являются для Киева «друзьями и союзниками», украинский народ якобы одерживал победы во всем мире.

«Сегодня отмечается день дани и уважения воинам нашего стратегического партнера и союзника — Соединенных Штатов», — написал Зеленский в своем Facebook.

В поздравлении он вспомнил об американском сержанте Майкле Стренке. Во Второй мировой войне он участвовал в установке флага США в битве за остров Иводзима. Зеленский уверяет, что Стренке был украинцем. При этом историки отмечают, что по другой версии он был из Словакии.

В аналогичном ключе Зеленский упоминает и других американских военачальников: Николаса Миньо, Джона Дутко и Николаса Ореско. При этом в конце своего обращения президент Украины утверждает, что «украино-американские ветераны ​​хранят украинскую культуру и боевой дух казачества».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пика паники вокруг коронавируса рассматривал возможность намеренно заразиться коронавирусом. Об этом пишет Infox.